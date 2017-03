Une première vague d’artistes pour MUTEK

C’est ce mardi que MUTEK a dévoilé une première vague d’artistes qui feront partie de la programmation de son édition 2017. Festival international — il a lieu à Montréal, mais aussi à Barcelone, à Tokyo et à Mexico — fondé au tournant des années 2000, MUTEK vise la promotion de la musique électronique et des arts visuels.

Alors que dans le passé l’évènement de 5 jours se déroulait au début de l’été, le dévoilement de sa programmation s’accompagne de l’annonce de certains changements quant à sa formule : allongé d’une journée, le festival aura maintenant lieu à la fin de la saison estivale, du 22 au 27 août.

Cette 18e édition marque aussi un changement de lieu : le festival s’installera à la Place des Festivals pour une série de concerts gratuits ainsi qu’au Métropolis, à la SAT et au Monument National. Ces annonces ont été faites en réitérant la volonté des organisateurs de s’engager à « présenter des performances live à la croisée des arts sonores, visuels et technologiques ».

Si les mordus de musique électronique devront attendre un peu plus longtemps qu’à l’habitude avant de pouvoir assister au festival, c’est un aperçu excitant qui leur a été offert. Des artistes comme Daphni, Robert Henke, Zip, Nicola Cruz, Detroit Swindle, Fis, Murcof et Rroxymore ainsi qu’une série d’autres seront de passage dans la métropole.

Notons aussi le retour de la RED BULL MUSIC ACADEMY X MUTEK pour deux concerts qui auront lieu au Métropolis. Jeudi, c’est Sarah Davachi et FIS qui feront vibrer l’iconique salle de spectacle et le vendredi, c’est les anciennes élèves de la RBMA qui seront mis à l’honneur avec des performances de Marie Davidson et de Aurora Halal.

Pour plus d’informations et pour vous procurer des billets, rendez-vous sur www.mutek.org.