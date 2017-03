Fishbach lance deux nouveaux singles d’un coup

Du haut de ses 25 ans, la jeune Fishbach commence à avoir un parcours des plus enviables. Alors qu’on commence à peine à la découvrir ici, il en va tout autrement de l’autre côté de l’océan. Effectivement, en plus de la Une des inRocks et d’un photoshoot du Vogue, elle se balade de guichet fermé en guichet fermé depuis quelques mois.

Elle lancera dès demain deux nouveaux morceaux que nous avons la chance de pouvoir vous présenter en primeur. Un autre que moi et Y crois-tu viennent donc annoncer, du même coup, un premier EP à paraître au Canada le 12 mai prochain. Elle livre sur le premier morceau un titre accrocheur mais hors du temps, mélangeant rythmes synthétiques avec une basse aux sonorités 80’s qui portent une interprétation vocale intense. Du côté d’Y crois-tu, c’est plutôt une ballade électronique éthérée qui se transforme en hymne puissant le temps des refrains que nous présente l’artiste.

Profitez-en pour découvrir cette artiste unique dont on entendra certainement parler de plus en plus dans les mois qui viennent. Vous trouverez une version live d’Un autre que moi sous le lecteur audio.