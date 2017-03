Primeur clip: Abrdeen – Secret Handshake

À une semaine de dévoiler son tout premier EP, Endless Nights and Dreamlike Mornings, le groupe rock aux accents surf et psychédélique Abrdeen dévoile le clip de la pièce Secret Handshake.

Le vidéoclip, une réalisation d’Antoine Bordeleau, met en vedette quatre membres du groupe: la chanteuse et guitariste Meggie Lennon, le batteur Maxime Goudreau, ainsi que les guitaristes David St-Germain et Pierre Désaulniers. Ils se prêtent au jeu de roche-papier-ciseaux et boivent des shooters, entre autres. Très amusant!

Le EP Endless Nights and Dreamlike Mornings sera disponible le 7 avril.

Concerts à venir d’Abrdeen: