Un petit bijou de vidéoclip pour Dan Auerbach

Une grenouille capturé par des extra-terrestres joue de la guitare dans le nouveau et très amusant vidéoclip de l’auteur-compositeur-interprète Dan Auerbach – qui devient aussi champion de derby de démolition pour l’occasion. Un proposition mi-enfantine, mi-psychédélique vraiment décalée!

Une pièce intitulée Shine on Me et chantée en duo avec Mark Knopfler (Dire Straits) qui rappelle l’énergie lumineuse des Beach Boys.

Waiting On A Song, le second album solo d’Auerbach, sera disponible le 2 juin prochain.