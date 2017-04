Stevenson – Sadboyz

Le trio montréalais Stevenson s’apprête à lancer son premier album complet, Sadboyz, ce vendredi. Réalisé et mixé par le groupe lui-même sur deux ans, cet opus mélange des techniques de composition et d’enregistrements variées pour présenter une indie-pop sombre qui réussit à se libérer des catégorisations faciles. Bien que le mortier cimentant tous les morceaux contenus sur Sadboyz ensemble est sans contredit un amalgame entre mélancolie et nostalgie, il n’en demeure pas moins que filtre dans l’ensemble une certaine lumière.

Le groupe livrera un concert de lancement pour Sadboyz le 13 avril prochain à L’Esco.