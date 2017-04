Détritus et malaises dans le nouveau clip de Co/ntry

S’apprêtant à lancer son second album complet Cell Phone 1 à la mi-avril, le duo post-punk Co/ntry dévoile aujourd’hui un vidéoclip des plus troublants pour Living In A Body, extrait de ce deuxième opus. La chanson, déjà quelque peu inquiétante en elle-même, se voit ici entourée d’un univers visuel où le malaise plane lourdement à travers tout autant le contenu que l’emballage VHS défraîchi. C’est Dane Richards qui signe cette réalisation inquiétante, collaboration que les membres du groupe décrivent ainsi :

On a rapporté un tas de détritus chez Dane, rassemblé un groupe d’amis puis on s’est complètement laissé aller avant de détruire son appartement. Le film est le résultat de cette nuit.

Cell Phone 1 fera l’objet d’un concert de lancement le 14 avril prochain au Théâtre Fairmount.