IDALG livre un clip enfumé pour Lac de plumes

Le serpent à six têtes qu’est IDALG lève aujourd’hui le voile sur un tout nouveau vidéoclip signé par Emily Pelstring. Tout en noir et blanc, le court métrage accompagnant Lac de plumes (extrait tiré de l’album Post Dynastie) a une personnalité esthétique très forte, tout en lenteur et en fondus. La réalisatrice décrit ainsi l’action :

Dans ce vidéoclip pour IDALG, une femme fume et attend un appel. Dans un autre monde forestier, accessible à travers le portail d’une boîte à bijoux magiques, un serpent se glisse à travers minéraux et plantes. Les deux mondes se fondent graduellement l’un dans l’autre alors que les corps de la femme et de l’animal ne deviennent qu’un.

Le groupe fera un dernier concert présentant Post Dynastie le 25 mai prochain au Quai des Brumes avant de prendre une pause de spectacles dans le but de tisser un nouvel opus qui devrait paraître à la fin 2017.