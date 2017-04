Festival de la chanson de Tadoussac: Daniel Bélanger, Les Cowboys fringants et Sarah Toussaint-Léveillé y seront

C’est ce matin que la programmation du 34e Festival de la chanson de Tadoussac à été dévoilée. Au programme, des têtes d’affiche comme Les Cowboys fringants, Luc De Larochellière, Louis-Jean Cormier, en plus d’artistes émergents tels que Sarah Toussaint-Léveillé, Samito, Les Deuxluxes. Karim Ouellet, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Joseph Edgar, Saratoga et bien plus seront aussi du rendez-vous annuel.

Le festival bouge cette année et se tiendra un peu plus tard en été, du 29 juin au 2 juillet.

Tous les détails sur cette programmation riche en musique francophone ici: chansontadoussac.com