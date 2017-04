Beat Market et APigeon collaborent sur Atlantis

Le duo montréalais Beat Market a pris l’habitude de livrer des titres collaboratifs de qualité avec des artistes tels qu’Aïza et Malika Tirolien. Aujourd’hui, le groupe nous dévoile un tout nouveau titre co-écrit avec la chanteuse APigeon. Atlantis se voit accompagnée d’un vidéoclip mystérieux et sombre, où la jeune femme se voit transfigurée et revêt de nombreux apparats extravagants. Selon l’artiste, « les paroles de cette chanson sont le miroir de nos perceptions mais aussi une terre rêvée, un état idéal. Elle a écrit ces textes en ayant comme idée que toute chose est réalisable et ceci, en un instant. », apprend-on via communiqué de presse.

Beat Market sera en prestation pour la Canadian Music Week à Toronto le 20 avril prochain.