The Golden Tribe – Umbra

Le quatuor psych-pop montréalais The Golden Tribe livrera le 15 avril prochain son troisième album complet, Umbra. Alors que les membres originaux Francis Thibault (claviers, sampling) et Alexandre Craigh (guitare, voix) sont toujours présents, ils sont désormais rejoints par Mathieu Laberge (basse, voix, claviers) et Philippe Coutu (batterie) dans cette nouvelle mouture de la formation.

Planant entre les esthétiques des Flaming Lips, de Gorillaz et de MGMT, le groupe présente une musique amalgamant agréablement le rock psychédélique et certaines sonorités plus électroniques, notamment avec l’utilisation omiprésente de synthétiseurs. Umbra fait suite à Creatura (2012) et Persona (2014), explorant une fois de plus les concepts de psychiatrie développés par Carl Gustav Jung, cette fois-ci se concentrant plus particulièrement sur le thème de l’inconscient.

The Golden Tribe lancera l’album le 15 avril prochain au Matahari Loft en compagnie de Tracer Flare et du dj Douze Camions.