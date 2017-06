Brown lance un EP surprise

Soul et hip hop font bon ménage avec Brown. Un projet musical familial mené par un père chanteur (Robin Kerr) et ses deux fils rappeurs – nuls autres que Jam (K6A, Jam & P.Dox) et Snail Kid des Dead Obies.

Leur nouveau maxi s’ouvre sur une tendre chanson presque reggae (Should I’ve Been There), un air entonné par M. Kerr, une ballade jouée à la guitare et ponctuée de cordes. Viennent ensuite des titres aux accents trap (What About U, Pull Up) et soul comme l’excellente Enough en collaboration avec Naadei.

Un (très) beau cadeau en vue de l’été qui pointe enfin son nez.