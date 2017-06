Pierre Lapointe dévoile un nouvel extrait et un clip

En avril, on apprenait que Pierre Lapointe prévoyait un retour sur disque à l’automne. Après la sortie d’un avant-goût exquis, le chanteur et créateur québécois lance aujourd’hui une première pièce complète, La science du coeur. Il y a également un vidéoclip signé John Londono où le monologue (et le regard) intense du chanteur est appuyé par le piano et une section de cordes.

Le nouvel opus de compositions originales – dont le titre n’est pas encore dévoilé – fera suite à l’album solo piano Paris tristesse (2015), Les Callas (2013) et Punkt (2013). La date de sortie est déjà connue: le 6 octobre 2017. Le disque sera lancé simultanément au Québec (chez Audiogram) et en France, où le chanteur annonce une nouvelle collaboration avec Columbia (Sony Music France).

En attendant ce nouvel album, Pierre Lapointe présente son grand spectacle Amour, délices et orgues, à Québec ce soir et demain (9 et 10 juin) et à Montréal la semaine prochaine (14 au 17 juin).

pierrelapointe.com