La longue liste du Prix Polaris annoncée!

Comme chaque année, l’organisation Polaris récompense un artiste canadien s’étant particulièrement démarqué avec un album paru dans les derniers mois. On a aujourd’hui droit à la longue liste des nommés pour le prix 2017, qui sera remis le 18 septembre prochain lors d’un gala.

Peuplée de nombreux artistes que l’on aime beaucoup ici au Voir, la liste comprend notamment plusieurs groupes francophones dont Alaclair Ensemble, Philippe B, Chocolat, Antoine Corriveau et Klô Pelgag. On note également la présence posthume de Leonard Cohen, ce géant de la chanson qui s’est éteint en novembre dernier. L’excellent groupe de pow wow step A Tribe Called Red se retrouve également sur la liste, aux côtés d’une très agréable surprise: la Montréalaise Marie Davidson, qui a fait paraître un disque extrêmement bien reçu, Adieux au dancefloor.

LA LISTE COMPLÈTE:

A Tribe Called Red – We Are The Halluci Nation

Alaclair Ensemble – Les Frères Cueilleurs

Anciients – Voice of the Void

Arkells – Morning Report

Philippe B – La grande nuit vidéo

BADBADNOTGOOD – IV

Louise Burns – Young Mopes

Chocolat – Rencontrer Looloo

Clairmont The Second – Quest For Milk and Honey

Leonard Cohen – You Want It Darker

Antoine Corriveau – Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s’arrêter

Le Couleur – P.O.P.

Marie Davidson – Adieux Au Dancefloor

Mac Demarco – This Old Dog

Gord Downie – Secret Path

Drake – More Life

Feist – Pleasure

Figure Walking – The Big Other

Fiver – Audible Songs From Rockwood

Geoffroy – Coastline

Hannah Georgas – For Evelyn

Japandroids – Near To The Wild Heart Of Life

Carly Rae Jepsen – E.MO.TION Side B

B.A. Johnston – Gremlins III

Lisa LeBlanc – Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

The New Pornographers – Whiteout Conditions

Klô Pelgag – L’Étoile thoracique

Peter Peter – Noir Éden

Lido Pimienta – La Papessa

Jessie Reyez – Kiddo

Daniel Romano – Modern Pressure

The Sadies – Northern Passages

John K. Samson – Winter Wheat

Tanya Tagaq – Retribution

The Tragically Hip – Man Machine Poem

TUNS – TUNS

Leif Vollebekk – Twin Solitude

Weaves – Weaves

The Weeknd – Starboy

Charlotte Day Wilson – CDW