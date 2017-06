Un clip lumineux pour The War on Drugs

Le groupe américain The War on Drugs a récemment lancé sa chanson Holding On, deuxième extrait de son futur quatrième album A Deeper Understanding. Aujourd’hui, voilà que la formation diffuse le vidéoclip de la chanson.

Joliment réalisé par Brett Haley, le clip sied parfaitement à la pièce. On y suit le quotidien d’un vieil homme, qui semble un peu seul, mais qui égaye tout de même sa vie en se promenant dans les bois, en sortant avec des amis, en s’occupant de ses chevaux, en renouant avec de vieux souvenirs… Le chanteur Adam Granduciel fait aussi une apparition en deuxième partie du clip.

Une autre pièce de onze minutes, intitulée Thinking of a Place a aussi été dévoilée en avril dernier. A Deeper Understanding paraîtra le 25 août.