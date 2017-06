Mutek: la dernière vague d’artistes en une liste de lecture

Le festival MUTEK, qui se tiendra du 22 au 27 août prochains, annonce aujourd’hui une troisième et dernière vague d’artistes qui se joignent à une programmation déjà bien fournie! Histoire de faire un peu changement des annonces typiques , Mutek nous offre une liste de lecture intégrant une chanson de chacune des formations présentées. On apprend du même coup que l’édifice WILDER sera le théâtre d’un premier événement présenté par le festival, où se produiront le 25 août Beatrice Dillon, Space Afrika et Shit & Shine.

La soirée de clôture du 27 août, étalée sur deux salles différentes de la SAT, présentera du côté de la Satosphère Murcof, Kara-Lis Coverdale, Jonathan Kawchuk, You’re Me Band et Harvey Sutherland, tandis que l’Espace SAT sera occupé par Tokiomi, Anchorsong, Nicola Cruz, Africaine 808 et Kuniyuki.

Pour découvrir tous les artistes de cette nouvelle annonce, écoutez leur travail dans la liste ci-dessous, et allez faire un tour sur le site Web de MUTEK pour tous les détails de la programmation!