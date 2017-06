Mile Ex End Musique Montréal : la programmation annoncée

Les 2 et 3 septembre prochains, le viaduc Van Horne vibrera au rythme d’une programmation diversifiée réunissant plusieurs artistes intéressants, dont plusieurs montréalais. Présenté en collaboration avec le collectif MishMash, le festival sera présenté au coin des rues Marmier et Henri-Julien dans un environnement mi-vert, mi-industriel.

Pour sa toute première édition, le Mile Ex End Musique compte comme tête d’affiche City and Colour, le projet folk rock de Dallas Green (Alexisonfire). Patrick Watson et son groupe éponyme seront également de la partie. Le festival frappe fort en attirant de la visite rare, soit la formation montréalaise Godspeed You! Black Emperor.

Une forte présence féminine

Le festival comprend également plusieurs femmes dans sa programmation. Pensons notamment à l’américaine Cat Power, musicienne incontournable de la scène indie américaine, dont le répertoire s’échelonne sur plus de 20 ans. La jeune auteure-compositrice-interprète Charlotte Cardin, dont la carrière est en ascension depuis la sortie du EP Big Boy, sera aussi présente. Ajoutez à cela la chanteuse folk Basia Bulat, la gagnante des Francouvertes Lydia Képinski, de même que la Californienne Suzanne Vega, qui roule sa bosse depuis le début des années 1980.

Les billets sont en vente au www.milexend.com