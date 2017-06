Prodigy (Mobb Deep) décède à seulement 42 ans

L’un des deux membres du légendaire duo hip-hop Mobb Deep, le MC Prodigy, a rendu l’âme à Las Vegas dans les dernières heures. On sait que le rappeur combattait depuis la naissance une anémie falciforme, une maladie empêchant les globules rouges de transporter une quantité nécessaire d’oxygène aux organes du corps. Il aurait été hospitalisé peu après une performance du groupe à Las Vegas, souffrant d’une crise. On ne sait toutefois pas la cause précise de sa mort. Prodigy (de son vrai nom Albert Johnson) était âgé de 42 ans à sa mort.