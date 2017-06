Sexus Plexus Nexus, le nouveau vidéoclip de Pierre Kwenders

Le deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète afro-canadien Pierre Kwenders est à nos portes et on peut maintenant en avoir un bon avant-goût. L’artiste de 31 ans, originaire du Congo, vient de lancer Sexus Plexus Nexus, un vidéoclip langoureux qui représente bien l’ambiance de R&B festif et tropical du morceau. La danse et le rythme africain sont au cœur du clip, alors que plusieurs générations se retrouvent ensemble pour célébrer. Les productions cuivrées de Sexus Plexus Nexus devraient agrémenter l’été de plusieurs!

Il s’agit du deuxième extrait de MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time, son album à paraître en septembre sur l’étiquette Bonsound. Le morceau Woods of Solitude a quant à lui été lancé en avril.