Un tout premier extrait pour Anemone

Bien que la formation n’avait pas encore fait paraître de musique, Anemone jouissait déjà d’un attrait certain sur la scène montréalaise. En plus d’avoir fait à deux reprises la première partie de The Allah-Las ici et à Toronto, le groupe attire habituellement un nombre appréciable de gens à chacun de ses concerts. Aujourd’hui, Anemone nous offre enfin un extrait initiateur, Endless Dive.

Résolument plongé dans le rétro, ce premier titre guidé par la voix de Chloé Soldevilla semble tout droit sorti du meilleur de la musique psychédélique des années 60, un véritable voyage dans le temps vers une esthétique qui prend d’assaut autant la composition que les arrangements et le mix. Endless Dive s’accompagne d’une magnifique vidéo signée Rococo qui s’inscrit tout à fait dans la même lancée.

Anemone lancera le single en grande pompe le 21 juin à L’Espace Pop.