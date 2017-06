Daft Punk collabore avec Parcels sur Overnight

Alors qu’on continue d’espérer un nouvel album de Daft Punk qui viendrait faire suite à Random Access Memories (2013), les deux robots les plus célèbres de l’industrie musicale multiplient plutôt les collaborations. Alors qu’ils ont plutôt orienté celles-ci vers des artistes très bien établis tels que The Weeknd, Pharrell et Kanye West, on les voit aujourd’hui en signer une avec un groupe très peu connu, Parcels. La formation australienne, maintenant installée à Berlin, ne compte en effet même pas 19 000 likes sur leur page Facebook (gageons que ce chiffre risque fort d’enfler exponentiellement avec cette collaboration).

Amenant leur nouveau son fortement teinté de disco sur cette nouvelle co-production, le duo électronique distille le son groovy de Parcels et le mélange est un fit parfait. Bien que l’on reconnaisse l’influence marquée de Get Lucky sur ce nouveau morceau, il va sans dire qu’il ne manquera pas de faire taper du pied cet été.