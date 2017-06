Journée nationale des Autochtones: Elisapie lance une nouvelle pièce

En cette Journée nationale des Autochtones, Elisapie lance une nouvelle chanson et annonce du même coup un nouvel album à paraître cet hiver sous étiquette Bonsound (nouvelle signature). L’auteure-compositrice-interprète évoquera ses origines inuit sur The Ballad of the Runaway Girl, qui fera suite à Travelling Love (gagnant du Félix – meilleur album anglophone, 2013).

En attendant ce nouveau disque, Elisapie Isaac lance aujourd’hui une pièce de Willie Thrasher, grand classique du folk inuit, Forefathers. À noter que la pièce ne figurera pas sur The Ballad of the Runaway Girl. Réalisée par Joe Grass, Forefathers met également en valeur le talent des musiciens Nicolas Basque (Plants and Animals) et Robbie Kuster (Patrick Watson).

Forefathers est disponible sur toutes les plateformes numériques dès aujourd’hui.

Forefathers – Single by Elisapie

Dates de spectacles

22/06/17 Toronto, ON // David Pecaut Square (Luminato Festival)

24/06/17 Whitehorse, YT // Parc Shipyards (Constellation Francophone)

14/04/18 Cowansville, QC // Église Emmanuel

25/04/18 Trois-Rivières, QC // Salle Anaïs-Allard-Rousseau

27/04/18 Longueuil, QC // Théâtre de la Ville

19/05/18 Val-Morin, QC // Théâtre du Marais