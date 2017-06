L’excentrique Ariel Pink frappe encore avec Another Weekend

La fin de semaine n’est pas encore arrivée, mais ça n’empêche pas Ariel Pink de lancer Another Weekend, sa nouvelle chanson très accrocheuse. Ce nouvel extrait annonce la sortie prochaine de son deuxième album solo (et son onzième en carrière si on inclut ceux de son groupe Ariel Pink’s Haunted Graffiti). Fidèle à lui-même, Ariel Pink nous offre un vidéoclip bien étrange pour accompagner sa chanson, nous proposant cette fois-ci un univers rodéo, un brin lynchéen, peuplé de personnages bizarroïdes, le tout enveloppé d’une facture visuelle volontairement vieillotte.

Intitulé Dedicated To Bobby Jameson, le nouvel album de l’artiste multi-instrumentiste de 38 ans est prévu pour le 15 septembre. Si on se fie à son titre, cette nouvelle offrande devrait être un hommage au musicien folk rock Bobby Jameson, décédé en 2015, qui a connu la gloire dans les années 1960 et influencé bon nombre d’artistes. Ariel Pink a également profité de l’annonce pour dévoiler des dates de tournée. Il s’arrêtera d’ailleurs à Montréal, au National, le jour de l’Halloween.