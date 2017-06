Public Enemy : un nouvel album gratuit la semaine prochaine

Une bonne nouvelle dans le monde du hip-hop : il semblerait qu’un nouvel album de Public Enemy soit en route. En entrevue dans le cadre du festival Download de Madrid, le rappeur Chuck D, meneur de la légendaire formation, a révélé la sortie imminente d’un quatorzième long jeu.

Intitulée Nothing Is Quick In the Desert, cette nouvelle offrande du groupe new-yorkais serait offerte gratuitement sur le Web à compter du 4 juillet, soit un peu moins de deux ans après la sortie de Man Plans, God Laughs. L’entrevue semble également indiquer que Public Enemy entamera une tournée à la fin de l’année 2017. Toujours accompagné de Flavor Flav, son incorrigible acolyte, Chuck D continuera donc d’offrir des textes politiquement chargés, pointant du doigt les travers de la société américaine.

Âgé de 56 ans, le vétéran rappeur est donc bien loin de ralentir la cadence, puisqu’il continue de collaborer en parallèle au sein du supergroupe Prophets of Rage, en compagnie de DJ Lord (Public Enemy) ainsi que de membres de Cypress Hill et de Rage Against The Machine. Le premier album de Prophets of Rage est d’ailleurs prévu pour septembre.

Aucun extrait de Nothing Is Quick In the Desert n’a été dévoilé, mais on peut toujours se régaler de la panoplie de classiques de Public Enemy en attendant la sortie de ce nouvel album.