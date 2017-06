FrankySelector – Shabby Chic

Après plusieurs années d’attentes, le moment est enfin venu pour FrankySelector de dévoiler son deuxième opus complet, Shabby Chic. Le multi-instrumentiste et directeur musical, qui s’associe à de nombreux projets tels que aRTIST oF tHE yEAR, James DiSalvio/BranVan 3000 et The National Parcs, arrive avec album des plus groovy alliant funk pur à des saveurs plus Rn’B et porté par son timbre de voix unique et instantanément reconnaissable. Entouré de musiciens de métier, FrankySelector présente une musique teintée de soleil et exécutée avec brio qui prend tout son sens lorsqu’elle est appréciée en live, où les improvisations mènent le bal.

Shabby Chic sera présenté gratuitement lors de deux concerts au Savoy du Métropolis dans le cadre du FIJM, les 4 et 5 juillet à minuit.