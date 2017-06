Shakira en concert au Centre Bell en 2018

L’année 2018 du Centre Bell s’amorcera avec de la visite rare alors que la superstar colombienne Shakira sera de passage à Montréal le 19 janvier prochain dans le cadre de sa tournée pour El Dorado. Son dernier séjour dans la métropole remonte à 2010.

Lancé le 26 mai dernier, ce onzième album studio de la chanteuse a trôné au sommet des palmarès dans une vingtaine de pays, propulsé notamment par la pièce Chantaje (plus d’un milliard de visionnements sur YouTube). C’est le moment tout désigné pour Shakira d’entamer une grande tournée aux quatre coins du globe.

En plus des nouvelles chansons, la vedette internationale devrait nous réserver ses plus grands succès, dont Whenever Whenever, Hips Don’t Lie et Waka Waka (This Time For Africa).

Les billets pour le concert seront disponibles en prévente à compter du 30 juin sur le site d’Evenko.