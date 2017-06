Un vidéoclip brutal et sanglant pour ELEMENT de Kendrick Lamar

Fidèle à lui-même, le rappeur Kendrick Lamar nous offre un autre clip léché et très esthétique, cette fois-ci pour la pièce ELEMENT, tirée de son plus récent album, l’excellent DAMN., paru au printemps.

Réalisé par Jonas Lindstroem et par Kendrick lui-même, le vidéoclip présente la réalité de certains quartiers chauds des États-Unis, où la violence est monnaie courante, le tout parsemé de symboliques religieuses et introspectives. On y présente notamment le quotidien d’un jeune garçon qui grandit en apprenant à être un dur, dans un climat de brutalité et de criminalité.

ELEMENT est le quatrième extrait de ce nouvel album de Kendrick Lamar, qui nous a offert précédemment des vidéoclips pour HUMBLE et DNA.

Le rappeur sera de passage à Montréal le 24 août prochain au Centre Bell. Il trône également parmi les têtes d’affiches du Festival d’Été de Québec, alors qu’il présentera un grand spectacle sur les Plaines d’Abraham le 7 juillet prochain.