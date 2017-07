Un nouveau clip engagé signé Neil Young divise les fans

Véritable icône du folk-rock, l’auteur-compositeur-interprète canadien Neil Young fait de nouveau équipe avec le groupe Promise of the Real (avec qui il a enregistré l’album The Monsanto Years en 2015) pour offrir Children of Destiny, une nouvelle chanson socialement engagée…

Le seul hic: la chanson et le clip qui l’accompagne sont bien loin de faire l’unanimité. En effet, elle a rapidement été descendue en flammes par plusieurs internautes sur YouTube. Le légendaire artiste, ancien membre de Crosby, Stills & Nash et intronisé au Temple de la Renommée du Rock’n’roll, offre une pièce un peu gênante qui décevra à coup sûr bon nombre de ses admirateurs. Il est en effet bien ardu de déceler le génie créatif de celui qui nous a offert des chefs d’œuvres comme Harvest ou After the Gold Rush.

Le clip présente plusieurs manifestations qui ont eu lieu un peu partout sur le globe, dont plusieurs pays du Moyen-Orient. On y présente plusieurs images de la récente Marche des femmes contre les politiques du président Donald Trump. Le tout, sous fond de musique kitsch et grandiloquente.

Fidèle à son habitude, Young invite les gens à se lever et se battre pour leurs convictions, ce qui est sans contredit un bon message. Cette fois-ci, le résultat sonne faux, notamment en raison de paroles clichées et maintes fois entendues.

La chanson est-elle représentative d’un éventuel nouvel album pour Neil Young et Promise of the Real? Si tel est le cas, il est bien probable que le résultat divise fortement la critique et le public…