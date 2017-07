Whitehorse – Panther in the Dollhouse

Le duo de multi-instrumentistes ontarien Whitehorse s’apprête à lancer son cinquième album en carrière, intitulé Panther In The Dollhouse. Tout comme sur l’avant-dernier opus de la formation, c’est Gus Van Go et Werner F qui en signent la co-réalisation, et le duo de beatmakers Likeminds (Kanye West, Snoop Dogg) s’ajoute à l’équipe de production. Luke Doucet et son épouse Melissa McClelland s’éloignent un peu de leur approche autobiographique sur cette nouvelle offre, amenant dans leurs compositions un élément presque cinématographique en présentant des chansons aux personnages colorés et aux histoires variées. Mélangeant sonorités rock et country aux guitares avec des boîtes à rythme électroniques, Whitehorse poursuit son évolution hors du folk rock traditionnel avec Panther In The Dollhouse, un album résolument varié aux textures constamment changeantes.

Le groupe sera en performance le 6 juillet prochain au Métropolis dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal.