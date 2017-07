Etienne Mason – Wanderlust

Le multi-instrumentiste et compositeur Etienne Mason s’apprête à terminer sa trilogie de EPs amorcée avec All These Are The Days en avril 2016. Le prochain et dernier opus, intitulé Sun & Ice, devrait effectivement paraître quelque part en septembre. Défini par l’artiste comme un EP «très hiver/froid/pas Beach Club», cette offre se présente comme un but final, un terme à un long périple polaire. Aujourd’hui, Mason nous offre un tout premier aperçu de Sun & Ice sous la forme du single Wanderlust. Pièce inquiétante, intense, elle s’arque autour d’une pulsation distortionnée dans les basses, portée par un rythme lent mais puissant. Tout n’y est pas que sombre, toutefois, car l’artiste amène l’auditeur vers une résolution plus harmonieuse en fin de piste.

Etienne Mason sera en performance au Festival OFF de Québec le 8 juillet prochain.

Visionnez également cette session live d’une autre pièce contenue sur Sun & Ice pour voir l’artiste à l’œuvre :