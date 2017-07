Four Tet dévoile un nouveau titre apaisant

Kieran Hebden, mieux connu sous son nom de scène de Four Tet, vient tout juste de faire paraître un nouveau morceau intitulé Two Thousand and Seventeen. Alors que l’année en cours est des plus mouvementées, la pièce que nous offre aujourd’hui le producteur est des plus relaxantes. Baigné dans une nappe de synthés en retrait, un oud livre une mélodie aux dynamiques évolutives et empreinte de l’harmonie simple de la chanson.

C’est sur la BBC Radio 1 que l’on a pu entendre Two Thousand and Seventeen pour la première fois, émission durant laquelle l’animatrice Annie Mac a indiqué que Four Tet serait en travail de composition depuis environ 10 mois.