5 shows à voir à Diapason

Déjà 9 ans pour le Festival musical indépendant Diapason. Installé dans le plus beau coin de Laval, aux abords de la rivière des Mille Îles dans le vieux Sainte-Rose, l’événement se déploie cette année du 6 au 9 juillet. Voici quelques suggestions de concerts à y voir. Tout est gratuit!

Peter Peter: Après quatre ans d’attente, le chanteur québécois installé en France livrait enfin en février dernier son troisième album, Noir éden. Puisqu’il n’est pas souvent parmi nous et que ses nouvelles chansons sont excellentes, ne manquez pas sa prestation dans le cadre de Diapason. (7 juillet, 19h30) The Sadies: Ce quatuor de Toronto livrait aussi en février un nouvel album, son dixième, Northern Passages. C’est vraiment l’un des meilleurs bands canadiens, mêlant le rock au country et grassroots. Et ce 10e album prouve que le talent de composition de The Sadies ne s’essouffle pas. (6 juillet, 20h) Lydia Képinski: La sympathique chanteuse-compositrice a eu une grosse année en livrant un solide premier EP et en remportant le concours musical Les Francouvertes en mai. C’est l’heure de la découvrir sur scène. (8 juillet, 23h) Mon Doux Saigneur: Nouveau poulain du label Grosse boîte (Coeur de pirate, Bernard Adamus), Mon Doux Saigneur est un groupe rock psyché très singulier et fort intéressant à suivre. Les textes sont fascinants et l’interprétation fait penser à Leloup. Allez le voir avant que ça explose! (9 juillet, 14h)

Organ Mood: Question de finir la semaine en beauté, un arrêt à ce concert vendredi soir s'impose. Le duo Organ Mood est formé par l'excellent compositeur et claviériste Christophe Lamarche-Ledoux et par l'artiste visuel Mathieu Jacques, qui se charge des projections. Du pur bonheur pour les oreilles et les yeux. (7 juillet, 23h45)

Tous les détails: festivaldiapason.com