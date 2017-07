Bad Nylon : un clip onirique, un nouveau son et une formation revampée

Actif depuis 2015, le collectif hip-hop Bad Nylon, composé de rappeuses et d’instrumentistes de la scène montréalaise, n’a absolument rien à envier aux MCs masculins du rap queb.

Travaillant actuellement sur leur premier long jeu après avoir lancé deux EPs, les jeunes femmes de Bad Nylon nous dévoilent Rappa, le premier extrait de l’album à venir, qui nous donne un bon avant-goût de ce qui s’en vient : des productions plus planantes et downtempo, flanquées de textes plus sérieux.

On peut dire que l’identité de Bad Nylon a bien changé puisque seule la beatmakeuse Marie-Gold est restée de la formation originale. Elle est maintenant entourée de Kayiri, ZOZ et la DJ Audrey Bélanger. Cette édition revampée est mise de l’avant dans un clip onirique et esthétique, signé CARAZ et produit par la boîte Martine aimait les films.

Au volant d’une vieille Cadillac, les membres de Bad Nylon n’ont jamais paru aussi en contrôle. Il sera forcément intéressant d’en entendre davantage sur un éventuel projet.