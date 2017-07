RYAN Playground revisite l’enfance dans Prolongation

La chanteuse et productrice montréalaise RYAN Playground lance aujourd’hui un tout premier extrait de son prochain album, Prolongation. La chanson serait inspiré d’un moment bien précis de sa jeunesse, genre de rupture entre ce qu’elle croyait être et ce qu’elle était réellement. Le morceau s’accompagne d’un vidéoclip signé Didier Charrette, qui explique pour sa part ainsi le concept l’entourant:

Après plusieurs rencontres, RYAN a commencé à s’ouvrir et à me raconter son histoire. Il y a un moment dans sa vie qui a tout changé. Pour elle, une rencontre réelle a fait complètement chavirer son monde et l’a poussée à réaliser qu’elle avait grandi en n’étant pas elle-même et qu’elle devait retourner en arrière pour se retrouver. Elle a tenté pendant des années de se fondre dans la foule, mais ce moment lui a fait réaliser qu’elle n’était pas heureuse. C’est ce que nous avons cherché à mettre en images.