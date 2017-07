Une nouvelle série de concerts à Verdun

Avec une plage qui doit s’ouvrir quelque part au mois d’août et une affluence de plus en plus marquée de commerces attrayants, on peut définitivement dire que Verdun a le vent dans les voiles. On apprend aujourd’hui que la boîte de booking et de gérance Heavy Trip y présentera également une toute nouvelle série de concerts cet été, un événement simplement nommé OK LÀ!.

Enduring Love by Ben Shemie

C’est le 15 juillet dès 19h, sur le toit du stationnement Éthel, que se tiendra la toute première édition de ce nouveau-venu sur la scène des événements verdunois. Dès 19h, on pourra y entendre les projets solo de Radwan Ghazi Moumneh (Jerusalem In My Heart), Ben Shemie (Suuns) et Jessica Moss (Thee Silver Mt Zion), qui sera accompagnée de projections 16mm orchestrées par le cinéaste montréalais Charles-André Coderre.

Pools Of Light by jessica moss

Alors que Moumneh présentera une œuvre composée pour buzuk et synthétiseur modulaire, Shemie livrera pour sa part Enduring Love, une performance instrumentale ambiante définie comme suit: «partiellement contrôlée et partiellement libre, la pièce réagit à son environnement, se développant en un infini de répétitions». Finalement, la violoniste Jessica Moss défendra son premier album solo, Pools of Lights.

Pour tous les détails entourant OK LÀ!, dirigez-vous sur l’événement Facebook.