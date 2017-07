Alors qu’on rapporte aujourd’hui que son concert d’hier soir à Québec a été un franc succès, DJ Shadow fait paraître un EP surprise, The Mountain Has Fallen. Comme son nom l’indique, cette nouvelle offre est la suite logique de son plus récent opus complet, The Mountain Will Fall. Comprenant des collaborations avec Nas, Danny Brown et Steven Price, le EP nous ramène de force dans les sonorités puissantes auxquelles le beatmaker nous avait habitué.