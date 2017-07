Radiohead relance radiohead.tv avec sa performance complète à Coachella

Radiohead vient tout juste de remettre son site Web officiel en activité, et d’une façon qui devrait plaire aux fans. Effectivement, le site servira pour les prochains mois à mettre en ligne des captations audiovisuelles des concerts du groupe dans un rendu vidéo et audio d’une qualité rare. La première performance à recevoir ce traitement est celle livrée par le groupe au deuxième weekend de Coachella 2017, où la formation a joué des morceaux faisant un survol complet de sa carrière. Rendez-vous sur le site Web régulièrement pour y retrouver d’autres concerts, mais en attendant tapez-vous donc celui-ci:

Setlist:

Daydreaming

Desert Island Disk

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

Lucky

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Bloom

Identikit

My Iron Lung

The Gloaming

I Might Be Wrong

Bodysnatchers

Exit Music (for a Film)

Reckoner

Rappel:

No Surprises

Paranoid Android

Fake Plastic Trees

Lotus Flower

Idioteque