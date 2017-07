Les détails du troisième album de Mount Kimbie dévoilés

Ambassadeurs de ce qu’on appelle maintenant le post-dubstep (notamment grâce à leur premier album Crooks & Lovers), les deux membres de Mount Kimbie ont enfin annoncé la sortie prochaine de leur troisième disque, le deuxième sous la prestigieuse étiquette Warp. Intitulé Love What Survives, cette nouvelle offrande du duo anglais est prévue pour le 8 septembre. Elle fait suite à Cold Spring Fault Less Youth, parue en 2013.

Plein écran

En prévision de l’album, Mount Kimbie a dévoilé la pièce Blue Train Lines avec l’artiste new wave King Krule, qui a déjà collaboré à deux de ses morceaux sur le précédent album. La voix unique de Krule (de son vrai nom Archy Marshall) se marie très bien aux envolées électroniques des Londoniens.

De nouveaux artistes invités seront toutefois au rendez-vous, dont James Blake (sur le morceau We Go Home Together), Andrea Balency et la compositrice Micachu (le morceau Marilyn).

Le troisième extrait de l’album semble indiquer que Mount Kimbie nous proposera un album très diversifié, entre le rock progressif et l’électronique minimaliste.