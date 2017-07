Les ferrofluides-fleurs de Klô Pelgag récompensée par la SOCAN.

Chaque année, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), remet une bourse monétaire de 10 000$ à l’auteur(e) d’une chanson qui fait vibrer le public. Aujourd’hui, on apprend que c’est Klô Pelgag et sa pièce Les ferrofluides-fleurs qui a remporté le vote populaire dans le volet francophone.

Tirée de son deuxième album, l’excellent L’étoile thoracique, la chanson co-écrite avec Karl Gagnon (VioleTT Pi) a été choisie par plus de 20 000 amateurs un peu partout au pays et par un panel d’experts de l’industrie.

En allant cueillir son prix, l’excentrique artiste s’est dite très contente, mais garde néanmoins les pieds sur terre :

Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un fait, mais bien d’une chance et d’un contexte. En musique, il n’y a jamais de vainqueur, il n’y a que des propositions. J’espère également que ce prix peut sensibiliser le public et l’industrie à la plume et au talent indéniable-effervescent de Karl Gagnon pour qui il s’agit d’une première reconnaissance.

Les neufs autres finalistes francophones étaient Lydia Képinski (Apprendre à mentir), Alexe Gaudreault (Éclat), Dead Obies (Explosif), Charlotte Cardin (Faufile), Beyries et Louis-Jean Cormier (J’aurai 100 ans), Bernhari (Je pense à toi), Gazoline (L’amour véritable est aux rebelles), Rosie Valland (Nord-Est) et Paupière (Rex).

Les gagnants du volet anglophone ont été les membres du groupe punk-rock PUP pour leur chanson DVP.