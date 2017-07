Un troisième coffret anthologique pour David Bowie

Après qu’on ait eu droit à David Bowie Five Years (1969-1973) (2015) et David Bowie Who Can I Be Now? (1974-1976) (2016), voici que Parlophone Records annonce le troisième coffret de cette série qui vise à honorer l’œuvre complète du légendaire David Bowie: David Bowie A New Career in a New Town (1977-1982). Le coffret sera disponible dès le 29 septembre prochain, et comprendra rien de mois que 11 CD et 13 vinyles. Cette nouvelle collection s’axe autour de ce que l’on appelle désormais sa «trilogie berlinoise», c’est-à-dire les albums Low (1977), Heroes (1977) et Lodger (1979).

En plus de ces trois œuvres iconiques, on y retrouvera également l’album live Stage (1978) comprenant deux chansons jamais parues, le EP « Heroes« , ainsi que Re:Call 3, une compilation comprenant des versions contemporaines de singles re-masterisés, plusieurs b-sides et des chansons apparaissant sur des trames sonores. Finalement, des copies de Scary Monsters (And Super Creeps) (1980) et du EP Baal (1982) en plus d’un livre de photographies se retrouveront dans le coffret massif.