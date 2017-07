Une deuxième vague d’artistes underground à POP Montréal

Pour son édition #Sweet16, qui aura lieu du 13 au 17 septembre un peu partout dans la ville, le festival POP Montréal n’avait pas fini de nous gâter. Après avoir annoncé des artistes majeurs de la scène underground, comme RZA (membre du collectif Wu-Tang Clan), Thee Oh Sees, Royal Trux, Mount Eerie (le projet lo-fi du musicien Phil Elverum), le retour des montréalais de Think About Life, Dead Obies, The Besnard Lakes et Chocolat, voilà que les organisateurs annoncent une autre série d’artistes pour le grand bonheur de leurs adeptes!

Tout d’abord, la synth pop expérimentale de John Maus sera à coup sûr à ne pas rater. Reconnu pour ses performances très énergiques, l’excentrique artiste américain, qui a collaboré notamment avec Ariel Pink, représente une belle prise pour le festival. Le DJ montréalais Lunice, anciennement du duo TNGHT, transformera quant à lui le festival en vaste piste de danse avec ses beats dévastateurs aux accents de trap.

Également annoncé, le compositeur multi-instrumentiste William Basinski, spécialiste de la musique ambiante d’avant-garde et expérimentale. Très prolifique, le musicien américain a fait paraître une vingtaine d’albums, dont quatre tomes de son excellente série The Disintegration Loop.

Moor Mother, un projet musical de la poétesse américaine Camae Ayewa, conjuguant musique expérimentale et hip-hop, sera également à ne pas manquer. Très engagée socialement, ses pièces parlent notamment de racisme, de violence domestique et d’enjeux propres aux communautés locales américaines. Il sera intéressant de voir comment l’art d’Ayewa, qualifié de « poésie hardcore » par certains analystes, se transposera sur scène.

D’autres artistes musicaux, de même que plusieurs projets créatifs dans le cadre de Art Pop, ont aussi été annoncés. Le tout est accessible sur le site Web de POP Montréal.