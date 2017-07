La courte liste du prix Polaris annoncée… sans album franco

Le 18 septembre, date du dévoilement de l’album gagnant du Prix Polaris, approche à grands pas, et on a donc droit aujourd’hui à la liste courte des nominés. Malheureusement (mais sans grande surprise), aucun des albums francophones qui peuplaient la longue liste n’apparaissent ici. On comptait entre autres Alaclair Ensemble, Philippe B, Chocolat et Antoine Corriveau dans les rangs des artistes francos possiblement récipiendaires du prestigieux prix.

La courte liste du prix polaris:

A Tribe Called Red – We Are The Halluci Nation

BADBADNOTGOOD – IV

Leonard Cohen – You Want It Darker

Gord Downie – Secret Path

Feist – Pleasure

Lisa LeBlanc – Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

Lido Pimienta – La Papessa

Tanya Tagaq – Retribution

Leif Vollebekk – Twin Solitude

Weaves – Weaves