MEG Montréal présente une programmation riche pour sa 19e édition

C’est du 31 août au 3 septembre que se tiendra la prochaine édition du festival MEG Montréal. Pendant ces 4 jours, de nombreuses salles dont le Belmont, le Théâtre Fairmount et le Divan Orange seront prises d’assaut par les synthétiseurs, les drum-machines et les tables tournantes. Aujourd’hui, on apprend ce qui composera la programmation, outre les noms déjà annoncés, c’est-à-dire Guts, Ryan Playground, Clément Bazin et KillASon, Robert Robert et CRi.

Des nouveaux noms publiés, on retient une soirée hip-hop très intéressante au Divan Orange avec KillASon, Bad Nylon, iLLvibe avec Myer Clarity et les Ragers. On annonce également une mystérieuse «Électro Parade» le 2 septembre, vraisemblablement le premier événement du genre en Amérique du Nord. Le soir même, l’Atomic Café sera l’hôte d’une soirée Jeunesse Cosmique où chaque formation sera accompagnée d’un artiste visuel. On peut compter sur la présence, entre autres, de Sin Ori, Paraphonique et Space Cloud Filter.

Tout ça se concluera le 3 septembre avec la soirée The French Beat!, au Newspeak, durant laquelle on pourra voir la crème de la musique électronique franco avec Clément Bazin, Douchka, Robert Robert et Ryan Playground.

