Un vidéoclip complètement absurde pour le retour de Broken Social Scene

La très post-rock Vanity Pail Kids est l’une des pièces les plus convaincantes de Hug of Thunder, le nouvel album de Broken Social Scene, marquant leur retour après sept ans d’absence sur disque. Voilà que le groupe indie rock canadien met la pièce en images dans un vidéoclip pour le moins étrange…

L’univers du clip est truffé de symboliques difficiles à cerner, mais qui semblent se moquer de la culture superficielle de la célébrité : des personnages avec des sacs poubelle sur la tête textent et boivent de l’alcool, entourés de lavabos, de toilettes et d’urinoirs. Le tout, ponctué d’explosions et d’écrans de fumée sur fond noir.

L’absurdité du clip atteint des proportions jamais vues auparavant avec Broken Social Scene. Une toilette se désole de ne pas encore être ami avec Ryan Gosling et se fait donner la leçon par trois urinoirs dans le désert… Plusieurs citations énigmatiques en fin de parcours sont ajoutées au clip : «You’re an outcast to your own mirror» ou encore «More is the cancer of acceptance ». Bref, un univers à mi-chemin entre le non-sens et le symbolisme. On ne peut que rire et/ou sourciller devant une telle proposition.

La bande de onze musiciens, composée notamment de Kevin Drew (qui a également écrit et réalisé le clip), Feist et d’Emily Haines (Metric), laisse libre court à sa folie et se plait à dérouter. On peut dire que c’est réussi.

Broken Social Scene sera en concert au festival Osheaga le 5 août prochain. L’album Hug of Thunder, sorti le 5 juillet dernier, a été salué par la critique.