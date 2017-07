The Underachievers, Hudson Mohawke, Étienne de Crécy et plusieurs autres à Ancient Future

Pour sa 3e édition, le festival indépendant Ancient Future reste fidèle à ses adeptes en les conviant à un happening multidisciplinaire où la musique urbaine est à l’honneur et se mélange à l’environnement et aux arts visuels. Le festival, qui se déroulera les 8 et 9 septembre au Quai de l’Horloge et au Hangar 16 du Vieux-Port, a invité plusieurs artistes intéressants de la scène urbaine internationale et locale

Les platines seront occupées entre autres par le DJ italien Sam Paganini, le producteur français Étienne de Crécy et par l’artiste électronique syrien Omar Souleyman. Le DJ producteur écossais de musique trap/hip-hop Hudson Mohawke (moitié du duo TNGHT avec le montréalais Lunice) sera aussi de la partie. D’ailleurs, le festival Ancient Future donne cette année une grande place au trip-hop et au hip-hop dans sa programmation.

De la belle visite hip-hop fera brasser le flot du Saint-Laurent! Le duo brooklynois The Underachievers promet de faire beaucoup de bruit avec son flow de la East Coast. Le talent local est aussi au programme, avec Brown et Kgoon.

En plus d’offrir des partys endiablés de musique urbaine, le festival Ancient Future se veut aussi éco-responsable et hédoniste. L’environnement et la musique qui brasse ne feront qu’un. N’oublions pas les projections visuelles et les after-partys qui se grefferont au tout!

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site Web de l’événement. Le reste de la programmation y est également disponible.