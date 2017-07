Wake Island présente un délire infrarouge pour Sentimental Animal

Le groupe montréalais Wake Island, formé de deux Beyrouthins s’étant rencontrés et ayant début leurs expérimentations musicales ensemble en arrivant dans la métropole, nous livre aujourd’hui un tout nouveau vidéoclip pour l’extrêmement entraînante Sentimental Animal. Tiré du plus récent EP de la formation, cette chanson se voit donc bonifiée d’un véritable trip visuel dans des tons clairs et intenses. Voici comment les membres du groupes décrivent l’exercice:

On était à la SAT un soir pour danser et se défouler un peu. À un moment, je me suis assis dans un coin pour regarder les gens danser. Ça me faisait du bien de les voir se lâcher et se noyer dans la musique. Je me sentais un peu voyeur et coupable. Je me suis mis à penser aux questions d’intimité et de vie privée… Je suis plutôt conservateur et alarmiste sur ces affaires là, mais on dirait que ce soir-là, j’avais envie d’oublier un peu mes principes et de faire partie de cette vague de voyeurisme dans laquelle on s’est plongés. J’ai donc pris mon téléphone et j’ai filmé pendant deux heures les gens danser. Le lendemain, j’ai monté les images en quelques heures sur mon ordi et cette vidéo est née. Cet aspect impulsif ressemble beaucoup au EP duquel est tiré la chanson. Rien de calculé, juste un instinct qu’on suit et qu’on tente de garder intact.

Avec cette chanson, on essaie de se rappeler que nous sommes tous des animaux. Violents et destructeurs. On a beau résister, mais notre nature finit toujours par faire surface, souvent de façon inattendue et nocive. Notre problème, c’est que nous sommes des êtres sentimentaux, c’est la cause de beaucoup de nos ennuis, mais aussi notre plus grande arme. Je ne sais pas si on peut grand chose face à ce déterminisme, mais en tout cas c’est important (et le fun) d’essayer d’en tirer profit pour le bien de l’humanité. Malheureusement, nos sociétés semblent être construites pour nous le faire oublier, tout est bien aseptisé, poli et organisé ce qui nous donne l’illusion d’être moraux et foncièrement bons… Entre temps, beaucoup de communautés souffrent, et d’autres en profitent à leur dépens.