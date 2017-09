Paupière: suite logique

C’est vendredi dernier que le trio montréalais Paupière nous a dévoilé son premier opus complet intitulé À jamais privé de réponses. Faisant suite à Jeunes instants, un EP très bien reçu autant chez le public que la critique, ce nouveau 12 titres campe encore plus la formation dans son style frenchy-electro bien ciselé. On y retrouve ce qui nous a initialement charmés du groupe, mais en plus raffiné, plus précis. Cette cohérence avec le matériel paru plus tôt s’explique facilement: «Une bonne partie des pièces qui se retrouvent sur l’album étaient déjà composées quand on a sorti Jeunes instants. Quand on l’a lancé, on avait assez de chansons pour un album, mais on a décidé de faire un EP pour tester l’eau au départ. Pour celles qui se sont rajoutées en cours de route, je te dirais que notre processus de création n’a pas changé, c’est toujours le même. C’est certain que ça amène donc une unité dans le matériel qu’on compose.»

Mais, justement, qu’en est-il de cette méthode de composition pour les trois acolytes? C’est la plupart du temps Pierre-Luc Bégin qui amène les bases d’une chanson à ses collègues Eliane Préfontaine et Julia Daigle, qui viennent ensuite y greffer leurs idées. «Un coup que Pierre-Luc nous a présenté son ébauche, c’est surtout Julia qui se charge des paroles alors que moi je m’occupe de la forme, je joue avec et j’y ajoute des mélodies. On a chacun nos forces, mais ça ne veut pas dire qu’on s’exclut des autres sphères! On va tous jouer dans le terrain des autres pour vraiment créer quelque chose qui vient de tout le monde, mais clairement nos talents individuels se complètent à merveille.»

Cette composition, on le sait, donne lieu à une musique qui leur est unique, non sans être teintée d’une nostalgie envers les sonorités du milieu/fin des années 80. Ce son ne s’est toutefois pas développé par un choix esthétique avant coup. C’est plutôt naturellement que les trois musiciens sont allés dans cette direction dans leur écriture. «C’est vraiment juste la rencontre de nos trois identités qui crée ce genre de musique, pis on s’est rendus compte qu’il y avait là quelque chose d’unique. C’est drôle parce qu’on essaie pas vraiment d’aller chercher des sonorités vintage tant que ça, je pense même que c’est plus l’apport de notre réalisateur Vincent Lévesque, qui trip pas mal sur les synthés et tout ça. C’est un peu de là que vient cette esthétique kitsch à la limite. La raison qui nous pousse à continuer dans la même veine c’est que c’est vraiment ce qui sort de nous naturellement et qu’on a senti qu’il y avait vraiment une place pour ça ici.»

Justement, cette place vacante qu’est venu occuper Paupière dans le paysage musical québécois leur sert bien. La réponse médiatique est excellente pour le trio, qui jouit d’une belle exposition ici et ailleurs. Selon Eliane, il y a quelque chose qui ne découle pas simplement de la musique derrière ce succès d’estime: «On est presque surpris de voir ça! Je pense qu’une grande part de ce qui plaît aux gens vient de notre authenticité. On n’essaie pas d’appartenir à un groupe, même si on nous colle rapidement l’étiquette à la mode du moment: « années 80 ». Je pense que rapidement les gens se sont rendus compte que c’est pas du tout un pastiche qu’on essaie de faire mais qu’on est totalement honnêtes et que notre musique est un reflet juste de notre identité particulière.»

L’identité de Paupière ne réside justement pas que dans sa musique. Eliane et Julia étant respectivement comédienne et artiste visuelle, il y a au sein du groupe un souci consciencieux d’amener une aura sublimant le matériel musical lui-même, le tout dans une continuité avec celui-ci. «C’était déjà présent chez Pierre-Luc et Julia, et même chez moi quelque part, cet amour des mondes de la mode et de l’image. Au début, on se disait qu’on ne voulait jouer que dans des musées, dans des événements spéciaux, on voulait que ce soit de la performance. Bon, après un moment on a réalisé qu’il fallait sortir de ce cadre pour évoluer comme band, mais on a gardé cet esprit-là quand même. On veut que ce soit une expérience en show, on a envie que ce soit immersif, pas juste « Hey, venez écouter nos tounes! ». On voulait pousser ailleurs en travaillant sur l’image, nos vêtements, même les vidéoclips de Christine Grosjean, avec qui on travaille depuis le début. On trouve que c’est intéressant de construire une esthétique avec une équipe qui grandit ensemble.»

C’est donc dire que, quelque part, Paupière dépasse le projet musical pour devenir d’une certaine façon un projet multi-facettes qui permet aux membres, leurs collaborateurs et le public d’explorer la musique d’une autre façon. «Notre but, ce n’est pas nécessairement de déranger les gens, mais on veut leur proposer quelque chose d’éclaté, qui va les fasciner. Je pense que la musique elle-même est assez forte, c’est pas qu’on essaie de compenser pour des compositions faibles, mais on a envie de faire vivre une expérience un peu plus totale. Pour ceux qui nous verront en show, on a travaillé avec le metteur en scène Félix-Antoine Boutin pour que le concert lui-même soit un concept total plutôt qu’un classique enchaînement de pièces.»

Avec À Jamais Privé de Réponses, Paupière poursuit son évolution d’une façon claire, nette et décisive où l’esthétique -tant musicale que visuelle- devient de plus en plus assumée. Si le groupe avait déjà une bonne traction, ce premier opus devrait ne lui donner que plus de poids dans le milieu et continuer de rafler l’attention du public québécois et européen grâce à son label français Enterprise. Selon les termes d’Eliane, «Il faut vraiment que les gens se déplacent pour voir les concerts. Je pense que c’est là que notre musique prend tout son sens. Ce qu’on veut livrer au public, c’est une œuvre complète qui ne se ressent pas de la même façon sur disque.»