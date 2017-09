Hans Zimmer et Radiohead font équipe pour Blue Planet 2

Bloom est sans contredit l’une des pièces les plus émotionnellement chargées de King of Limbs, 8e album du mythique groupe Radiohead. Aujourd’hui, on a droit à quelques extraits d’une toute nouvelle version de la chanson iconique, arrangée et orchestrée par nul autre que le grand Hans Zimmer: ocean (bloom). Comme s’il ne s’agissait pas d’une rencontre au sommet assez grandiose, ajoutez-y donc l’incomparable narration de Sir David Attenborough et des images fascinantes du monde marin.

Effectivement, c’est pour la trame sonore du prochain documentaire nature de la BBC, Blue Planet 2, qu’a été commandée la chanson. Pour entendre la version intégrale ininterrompue ainsi qu’une discussion entre Thom Yorke et Zimmer, dirigez-vous vers ce podcast de la BBC. Pour la magnifique bande-annonce de plus de 5 minutes, c’est juste ici: