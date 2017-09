OFF Jazz 2017: Année majeure

Les friands de jazz n’ont plus qu’à patienter quelques jours avant d’entamer le marathon OFF Festival de jazz de Montréal (OFF Jazz). En cette 18e édition, l’événement se tient du 5 au 14 octobre.

L’OFF Jazz promet encore une fois cette année de mettre en lumière le travail de musiciens chevronnés, mais aussi celui jeunes créateurs de la scène jazz québécoise. Le festival met également l’accent sur les ensembles en cette 18e édition. Le Erik Hove Chamber Ensemble sera en concert le 13 octobre à 20h à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, par exemple.

En concert d’ouverture le 5 octobre au Lion d’Or: place à MNSF: Mark Nelson‘s Sympathetic Frequencies. Le batteur s’entoure de Colin Power (saxophone alto), Lex French (trompette) et Nicolas Bédard (contrebasse). Le lendemain à la même heure, grand rendez-vous avec un habitué du festival, le trompettiste Joe Sullivan, et son Big Band, toujours au Lion d’Or.

Le jeune saxophoniste Benjamin Deschamps et son quintet seront sur les planches de l’Upstairs le 8 octobre à 21h alors que le Daniel Arthur Trio (Daniel Arthur au piano, Ethan Cohn à la basse et Eric Maillet à la batterie) lancera un nouvel album au Café Résonance le 11 octobre en formule 5 à 7.

Aussi à voir: le batteur torontois Ethan Ardelli et son quartet proposeront des pièces toutes fraîches au Lion d’Or le 11 octobre à 20h alors que le François Bourassa Quartet terminera la soirée à 21h30. Le lendemain à 20h à la Maison de la culture Côte-des-Neiges, Joshua Rager Nonet sera du OFF Jazz. Le jeune batteur Kyle Hutchins et son trio composé de Evan Shay (saxophone) et Aime Duquet (guitare), sera au Café Résonnance le 14 octobre à 17h. Finalement, en clôture, la grande pianiste Marianne Trudel dirigera 10 musiciens et compositeurs, dont Hichem Khalfa et Jean Derome, pour le concert Il était une fois dans l’OFF.

L’OFF Jazz se tiendra aussi à la Sala Rossa, au Dièse Onze et au Gesù, entre autres.

Tous les détails: loffjazz.com