La Bronze au bord du précipice

La danse a toujours fait partie de son univers. À ses débuts, La Bronze invitait d’ailleurs des danseuses contemporaines à partager la scène avec elle.

Cette fois, c’est la charismatique artiste multidisciplinaire qui se fait elle-même interprète. Dave St-Pierre, chorégraphe montréalais notoire, l’a aidée à canaliser l’énergie aussi brute que sensuelle qui l’habite, la caractérise.

Il en résulte un vidéoclip aussi dramatique que les paroles qu’elle met en images:

« Cette chanson raconte la sensation de renaître à soi après avoir eu l’impression de s’être désagrégé dans une épreuve démesurée, qui a semblé nous frapper au-delà de ce qu’on croyait qu’un corps pouvait humainement supporter. Pour réaliser que truth is, tout en nous avait toujours été intact. Et que rien ni personne n’avait jamais pu altérer notre essence. Parce que nous sommes mother fckn puissants et infinis. » – Nadia Essadiqi

On danse par en dedans est le premier extrait de son second album complet qui paraîtra le 3 novembre prochain sous l’étiquette Kartel Musik.