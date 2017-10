Tom Petty victime d’un arrêt cardiaque

Né en 1950 à Gainesville en Floride, Tom Petty a subi un arrêt cardiaque dans sa résidence dimanche soir, à l’âge de 66 ans. Transporté à l’hôpital UCLA de Santa Monica après avoir reçu les premiers soins des services d’aide, l’auteur-compositeur-interprète a ensuite été placé sous respirateur artificiel. Aucune activité cérébrale n’était alors détectée.

MISE À JOUR (02/10/2017 à 17:15) Le service de police de Los Angeles (LAPD) vient tout juste d’annoncer sur Twitter qu’il «n’a aucune information sur la disparition du chanteur Tom Petty» et que «l’information initiale a été fournie par inadvertance à certaines sources médiatiques». Bref, Petty serait encore entre la vie et la mort à l’heure actuelle. Plus de détails à venir.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 octobre 2017

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 octobre 2017

Chanteur de la formation Tom Petty and The Heartbreakers, avec laquelle il a fait paraître 13 albums en 41 ans d’existence, le Floridien d’origine a aussi fait sa marque en solo avec trois opus, dont le très populaire Full Moon Fever paru en 1989.

Célèbre pour avoir popularisé le heartland rock durant la décennie 1980, style musical aux teintes folk et aux paroles racontant la réalité de la classe ouvrière américaine, Petty était reconnu pour ses prestations enflammées. Lundi dernier à Los Angeles, il venait d’ailleurs tout juste de terminer une tournée.

Son dernier arrêt à Montréal remonte au 28 août 2014 au Centre Bell dans le cadre de la tournée en soutien à Hypnotic Eye, excellent album qui a atteint la première place du Billboard 200 à sa sortie. C’est le seul opus du chanteur à avoir réussi un tel exploit.